Az egészségtudatosságot és a betegségmegelőzést népszerűsítő rendezvénysorozat lehetőséget biztosít arra, hogy ingyen, előzetes időpont egyeztetése nélkül vegyenek részt minél többen a helyi lakosok egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon.

Az orosházi kórház Szülészet Nőgyógyászati Osztálya az elmúlt időszakban többször is elnyerte a Családbarát Kórházi Osztály elismerést. Azért, hogy a születéskor a lehető legjobb ellátást kapja a baba és az anya egyaránt, ezért szülészeti műtőlámpa és újszülöttellátó-asztal beszerzését tűzték ki adománycélnak. Természetesen most is vannak ilyen eszközeink, azonban eljárt ezek felett az idő, így a cseréjük aktuális.

Sokan kérdezik, hogy mi is pontosan a Richter Egészségváros, mit lehet ott csinálni, hogyan lehet támogatni a kórházat?

Minden szűrésért, tanácsadásért, élőben vagy online meghallgatott előadásért 300 forint értékű adományponttal bővül a Richter Gedeon Nyrt. által felajánlott 3 millió 500 ezer forintos alapadomány. A lakosság aktivitásán múlik, sikerül-e elérni a nap végén a kitűzött adománycélt: a szülészeti műtőlámpa és az újszülöttellátó-asztal beszerzését.

Színpadi- és családi programok

Az egészségtudatosság és prevenció mellett szombaton a szórakozásra is lesz lehetőség: délelőtt a Csillag születik tehetségkutatóból is ismert Szabó Ádám lép színpadra, 14.20-tól pedig Béres Alexandra, fitnesz-világbajnok mozgatja meg az érdeklődőket. A legkisebbek számára játszóház, gyermeksarok és bábszínház is települ a Szabadság térre.