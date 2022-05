Élővíz-csatorna, Békéscsaba belvárosi szakasza (lebonyolító: KHESZ IFIKLUB)

Az Élővíz-csatorna békéscsabai, belvárosi szakaszán lezajlott előfutamot a többi helyszínhez hasonlóan ragyogó napsütés aranyozta – derül ki a KHESZ posztjából. A csabai „kiskörös” nem könnyű víz, most is feladta a halfogó leckét a kispecásoknak. A helyezéseket most legikább az döntötte el, hogy a fürge küszök megfogásában ki tudott a leginkább jeleskedni. Az ezüstösen cikázó „szélhajtók” közül előkerült egy-egy igazán testes példány is, melyeket még a mérlegelők is elismeréssel szemléltek meg.

Puskaporos-tó, Békés (lebonyolító: Békési HE)

A Körösvidéki Sulikupa Békési elődöntője a Puskaporos-tavon gyönyörű napsütésben zajlott 11 csapat, összesen 33 gyermek részvételével. A verseny

sajnos idén nem volt halfogásban gazdag, de a gyerekek kitartóan végighorgászták a három órát – olvasható a Békési Horgász Egyesület bejegyzésében.

A döntőbe jutott két csapat:

1. Nagy Brigitta, Nagy Nikoletta, Vincze Levente. Csapatvezetőjük: Szalai Zsolt. Mezőberényi Általános Iskola.

2. Budai Zoé Kinga, Budai Bence, Balog Imre. Csapatvezetőjük: Budai József. Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola.

Kákafoki-holtág, Szarvas belvárosi szakasza (lebonyolító: Matchfishing SHE)

– Hű, de sokan voltunk ma a vízparton! Nagy a boldogság, hisz a Körösvidéki Sulikupának éppen ez a lényege, kicsalni a gyerekeket, szülőket, pedagógusokat a vízpartra. Aztán jöhet a következő cél, ismerkedjünk a versenyhorgászat szabályaival. Sorsolás, etetetés, horgászat (persze, csak úszóval), kíméletes horogszabadítás, a halak életben tartása, mérlegelés, halak visszaengedése, szektorhelyezések és az eredmény kihirdetése – olvasható az SHE Szarvas közösségi oldalán.

1. helyezett: Szlovák Általános Iskola csapata, Szarvas – 4 pont (Kis Merse, Rojkó Balázs, Rojkó Szabolcs)

2. helyezett: Petőfi István Általános Iskola, Kondoros – 9 pont (Varga Bendegúz, Tímár Milán, Nyikos Zsombor)

3. helyezett: Benka Gyula Általános Iskola, Szarvas – 10 pont (Breznyik Milán, Gógh János, Balla Róbert)

4. helyezett: Tüköry Lajos Általános Iskola két csapata holtversenyben – 11 pont (Krámli Krisztián, Almási Patrik, Szijjártó Levente és Bakos Martin, Kovács Csenge, Kikeszkó Alex)

Kecskés-zugi holtág, Vésztő (lebonyolító: Mágori SHE, Szeghalmi HE)

Iskolánk két csapattal nevezett a versenyre: az alsó tagozatot Jámbor Hunor (3. osztály), Kincses Ákos Géza (4. osztály) és Szilágyi Zsolt (4. osztály) képviselte. A felső tagozat csapatát Veres Balázs (5. osztály), Jámbor Jázmin (7. osztály) és Nagy Kornélia (8. osztály) alkotta. Vésztőn összesen 7 csapat, 21 diák versenyzett. Közülük felső tagozatosaink az előkelő II. helyen végeztek, míg alsó tagozatos csapatunk megnyerte a selejtezőt, így ők képviselik Vésztőt a gyomaendrődi megyei döntőn – derült ki Kiss Bálint posztjából.

Fűzfás-zugi versenypálya, Gyomaendrőd (lebonyolító: Gyomai HE)

Hunya Miklós értékeléséből kiderül, hogy ami jó volt, az a kedvező időjárás körülmények. Ami még jobb: minden induló fogott halat.

Eredmények:

I. Snecivadászok (Rózsahegyei Kálmán Általános Iskola) 6 hsz, (Nagy Botond 1 hsz., Botos Lujza 2 hsz., Rácz Zoltán 3 hsz., csapatvezető: Munkácsi Lajos)

II. Kis Bálint Általános Iskola, 8,5 hsz. (Timár Fanni Lilien 1 hsz., Fekécs Gyula 1,5 hsz, Varjú Zente, nem jelent meg 6 hsz., csapatvezető: Timárné Bula Edina)

III. Fanatic (Ványai Ambrus Általános Iskola) Jevuczó Dániel 2 hsz., Jevuczó Péter 3 hsz., Szilágyi Tamás 6 hsz., csapatvezető: Jevuczó Péter

A legeredményesebb horgász Timár Fanni Lilien lett 4.460 gramm fogott hallal.

Gyopárosi tavak (Északi-tó), Orosháza (lebonyolító: Orosházi Kinizsi HE)

Az idei évben a helyi iskolákból nyolc csapat nevezett a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által rendezett horgászversenyre – derül ki az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület bejegyzéséből. A három fős csapatok három különböző szektorban horgásztak a Gyopáros Északi-tó partján. A szabályzat szerint csak a KHESZ által biztosított etetőanyagot, illetve csalit lehetett használni. A három órás versenyen a halak nem voltak a legéhesebbek, de szinte minden gyermeknek sikerült horogra csalni egy-egy halat.

A mérlegelés után az első helyen pontegyezés volt, így a két csapat között az összsúly döntötte el a helyezést, így a megyei döntőbe jutást is.

Eredmények:

I. Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium (Jenei Regina, Magony Petra, Bánki-Horváth Antal Botond – 2 840 g)

II. Orosházi Református Általános Iskola (Pelle Viola, Szakács Gábor, Pelle Zalán – 2 700 g)

III. Eötvös József Katolikus Általános Iskola (Király Nóra Gabriella, Hollósi Levente, Gorondi Dániel)

IV. Székács J. Általános Iskola (Zsoldi Anna Boglárka, Szolga Krisztián, Zsoldi Lajos Gábor)

Hortobágy-Berettyó, Mezőtúr (lebonyolító: KHESZ IFIKLUB)

A Körösvidéki Sulikupa mezőtúri elődöntőjének főszereplőiről Metzker Krisztina közölt egy összeállítást.

Erkel- és Rákóczi-tó, Gyula (lebonyolító: Gyulai SHE)

Mint az Schlett Árpád bejegyzéséből kiderül, a Gyulai helyszínen a Rákóczi tónál a Gyulai Sporthorgász Egyesület volt a házigazdája a rendezvénynek.Több iskolából 18 gyerek három szektorra osztva küzdött meg a győzelemért. Mindenki nagyon ügyes volt és sok halat fogott a verseny végére.