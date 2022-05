Szép vagy alföld, legalább nekem szép! – fogalmazott Petőfi Sándor 178 évvel ezelőtt, és ezen gondolat mentén álmodta meg egykor, illetve rendezte meg szombaton Dévaványán az V. Túzokfesztivált is a Körös-Maros Nemzeti Park és a helyi önkormányzat. Az esemény megnyitóján kiderült, a rendezvényt két év, koronavírus miatti kényszerszünet után hívták újra életre. Célja, hogy a költő által leírt szépséget, az Alföld és a puszta hangulatát ma is érezzük, értékeit pedig továbbra is védjük.

Valánszki Róbert polgármester köszöntőjében elhangzott, öröm számára látni, hogy igen nagy számú érdeklődő gyűlt össze a fesztiválon, és nem csupán a dévaványai lakosság köréből érkeztek a látogatóközpontba.

Hozzátette, számos érdekességgel lehetett találkozni az idei eseményen is, ami a gyermekes családoknak egész napos kikapcsolódást jelentett, de a gasztronómia kedvelőire is gondoltak például a bivalypörkölttel és burgerrel. Hangsúlyozta, a nemzeti park nem csak a rendezvény kapcsán, hanem a hétköznapokban is igen komoly munkát folytat, amely kiterjed többek között a génmegőrzésre, a természetvédelemre és a környezetvédelemre.