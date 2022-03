– Az új, gyógyító sószoba az évek óta működő sószoba teljes körű felújításával, modernizálásával jött létre. A várva várt jelenlegi gyógyító hatású terápiás szobánk, só-, szín-, és hangterápiával rendelkezik. Szívügyünknek tartjuk, hogy valamennyi gyermekünk egészségét megőrizzük, immunrendszerüket támogassuk, illetve megelőzési célból is hasznossá váljon a mindennapjaink során. A hatékonyság fokozása érdekében, a sóterápiát támogatva a szoba hangulati fényt is biztosít, melyet a szintén terápiás célra használt himalája sólámpák, valamint kellemes relaxációs, ráhangolódó dallamok is kiegészítenek – árulta el a városvezető.