„Ma este segíthettünk, Istennek hála. Egy 12 tagú Odesszából menekült családnak tudtunk menedéket nyújtani. Most is kiderült, milyen óriási kincs az evangélikus hálózatosságunk. A szlovákiai eperjesi püspöki hivatalon keresztül, Mihoč püspök emberei riasztottak minket, hogy itt van egy nagy család a határon, segítsünk nekik. Egy baptista család érkezett hozzánk, komlósi evangélikusokhoz. Köszönöm a későn riasztott kollégáim segítségét, a felébresztett pék friss kenyerét” – olvastuk Szpisák Attila evangélikus lelkész késő esti bejegyzését a közösségi felületen.

– Kétszer voltunk a határnál segítő szándékkal, de mára bebizonyosodott, itthon is van dolgunk – reagált a mozgalmas mindennapjaik történéseire a lelkész. Szerdán a két odesszai család két kicsi gyermekét elvitték orvoshoz, autóikat pedig épp ottjártunkkor szervizeltették.

– Korábban egy ausztriai szálláshelyről jutottunk jó állapotú matracokhoz. Kétszázat hozhattunk el, így fekhelyeink is vannak. Megnyugtattuk az Odesszából érkezőket, maradhatnak nálunk. Már tudunk újabb családokról. Hamarosan a Kisinyovból érkezők, nyolc felnőtt és hét gyermek fogadására készülünk – tette hozzá Szpisák Attila.

Szpisák Attila: ma este segíthettünk, Istennek hála /Fotók: Bencsik Ádám/

Az odesszai otthonukat hátrahagyó nagymama, Nagyezsda – ő vigyázott a kicsikre, míg a szülők vásárolni mentek Komlóson – elmesélte, a városuk élhető, de ahol az ő otthonuk van, azt a részt egy katonai létesítmény közelsége miatt rakétatámadások érhetik. Ezért jobbnak látták indulni. Gyorsan kellett dönteniük. Vejét nagycsaládos férfiként engedték át a határon. Vele együtt az édesanya, hétéves lányuk és az iker kislányok az 1100 kilométer hosszú utat három napi autózással tették meg. A 19 éves fiúnak maradnia kellett szülőhelyén. Aggódással teli e két család élete is ezekben a napokban.

– Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt befogadtak bennünket, azért, hogy meleget adtak nekünk – mondta a legkisebbeket ringatva a nagymama, miközben a komlósi evangélikusok nagyterméből harmónium hangja szólt. A másik menekülő család egyik fiatal tagja játszott a hangszeren.

A családokat várják Szlovákiában, az ottani evangélikus egyház menedékházába befogadják őket, vagy ha szeretnék, családoknál lakhatnak. Baptistákról van szó, a fiatalokat egy aktív közösség is fogadja Németországban. Tervük szerint az idősebbek a szlovákiai lehetőséget választják, a fiatalok Németországba mennének.

Egymásba kapaszkodnak a bajban

– Hihetetlen erőforrást jelent számunkra ez a kapcsolati háló, amivel rendelkezünk. Ilyenkor óriási segítség ez, hiszen gyorsan tudunk reagálni az eseményekre, összefogással segítjük egymást – hangsúlyozta a lelkész. Ezt az összekapaszkodást, a hit erejét látja, érzi a most náluk megpihenőkön is. Bibliával a kezükben kezdték a napot, bizakodnak, hogy sorsuk, életük jóra fordul. Szpisák Attila azt is elmondta, gyűjtőpontként is működnek, ennek hála, az adományokban volt pelenka, cumisüveg, amelyek most a lehető legjobb helyre kerültek. Az evangélikusok mesterségek házába vásároltak mosó- és szárítógépeket azért, hogy befogadó tevékenységüket folytathassák, ha újabb háború elől menekülők érkeznének.