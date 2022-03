Az esemény nyitóakkorjaként igét hirdetett Durkó Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió misszióvezetője.

Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében elmondta, a magyarországi cigányság lelkében és szívében olyan tűz van, amely mintegy 500 éve nem hagyta, hogy elmenjenek innen, pedig – fogalmazott – mindent megtettünk azért, hogy feladják. Hozzátette, a pünkösdi egyház és a missziója meglátta a pislákoló lángot, és gondot visel a cigányságra, nem hagyja magára őket, közösségi házat és templomot épít a számukra.

Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egy megépülő templomot tartalommal töltsenek meg. Mint mondta, biztos benne, hogy a Mezőberény Delhi városrészében épülő templom mindig élettel lesz teli.

– Egy olyan városrészen történik mindez, ahol a legnagyobb szükség van rá – tette hozzá, majd úgy vélekedett, az elmúlt tizenkét év polgári-keresztény gondolkodása biztosítékot adhat, megmutathatja, hogy mi a helyes út.

Vagyon László missziómunkás és Surman László missziós igazgató tették le hétfőn délelőtt az alapkövet.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, az ország megmaradása a kereszténységen alapul és azon múlik a jövőben is. Kifejtette, a kormány komoly stratégia partnerként tekint az egyházakra. Ennek kapcsán kitért arra, hogy 2010 óta háromezer templom újult meg a Kárpát-medencében, további 1800 felújításáról döntött a kormány, és 200 új templom épülhetett. Dankó Béla hangsúlyozta, az egyházak nem csak a hitéletben, hanem az oktatástól az ifjúságnevelésig, az élet számos területén vállalnak komoly feladatokat. A szociális területen 2010-ben az intézmények 15 százalékát működtették, mára ez az arány eléri a 25 százalékot. A család- és gyermekvédelem területen 6,5 százalékról 72 százalékra emelkedett ez az arány.

A Mezőberényben, a Delhi városrészben épülő templom nem csak a hitéletben tölt majd be fontos szerepet, hanem közösségi térként is működik majd – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

– A misszió a térség számos településén végez hasznos munkát, nyújt segítséget. Mint mondta, nagyon sok cigány embert ismer, akik az építőipartól a vendéglátáson át a közigazgatásig nagyon jól megállják a helyüket, hasznos tagjai a közösségnek.

Kifejtette, vannak, akik még nem találták meg a saját útjukat, és segítségre van szükségük. A pünkösdi egyház tagjai ezen a téren is fontos feladatot végeznek, és ebben a tevékenységben a templom és a közösségi tér nagyon lényeges szerepet tölt majd be.

Összefogással javítanának a cigányság életkörülményein

Siklósi István polgármester beszédében úgy fogalmazott, a templom építése egy reményteli, boldogabb jövőt ígér. – Összefogással, közösen gondolkodással lehet javítani a helyi cigányság életkörülményeit – tette hozzá. Mint mondta, nem véletlen, hogy a misszió „Delhiben” épít templomot, hiszen a város legnagyobb szegregátumáról van szó, ahol mintegy 450-en élnek.

Kifejtette, nem csak a templommal kapcsolatosan, hanem több egyéb területen is együtt gondolkodnak, közös programok szervezését is tervezik. Mint megtudtuk, pályázatot nyújtanak be szociális célú városrehabilitációra, amelyben például tanoda elindítása és roma lányprogram is szerepel. Szólt arról, hogy folytatni szeretnék az öngondoskodó háztáji programot Mezőberényben, amellyel a szociálisan hátrányos helyzetű embereket, családokat segítik vetőmaggal és szaktudással, hogy saját kertjüket műveljék. Az esemény végén igét hirdetett Surman László missziós igazgató, a templom építésének kezdeményezője.