Hivatalosan is átadták a város keleti iparterületén a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával épült csarnokokat a József-majorban, csütörtökön délelőtt.

A megvalósított projektet Botyánszki Pál László, Újkígyós polgármestere ismertette, aki úgy fogalmazott, a telephely bevételt biztosíthat a városnak, miközben munkahelyeket teremt, egyben javítja a vállalkozások versenyképességét, növeli a foglalkoztatást.

Mint elmondta, a beruházás összköltsége több mint 500 millió forint volt, mely során többek közt akadálymentes parkolókat is építettek, fejlesztették az utakat, a víz-, gáz- és csatornahálózatot. A további tervekről szólva pedig elmondta: a József-majorhoz vezető út felújításával is számolnak.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a fejlesztés fontosságáról, annak lépéseiről beszélt, miközben kiemelte, hogy helyi vállalkozók végezték a csarnok építését. – Komoly felelősség egy ipari park fejlesztése, mert az ipari parkba élet kell – emelte ki.

Sorolta a térség közelmúltban történt beruházásait, felújításait is, köztük az iskolafejlesztést, és a zöldmezős beruházásokat ecsetelte. A politikus is kiemelte, hogy az ipari park helyet biztosít a térségbe települt vállalkozásoknak, munkát ad a helyieknek. Herczeg Tamás a Szabadkígyós és Újkígyós közötti út, kerékpárút felújítását is kiemelte, annak fontosságáról szintén beszélt. Az ünnepélyesen átadott csarnokokat végül Ilyés Zsolt plébános szentelte meg.

Támogatják a helyi igényeket

– Olyan célokat tudtunk megvalósítani közösen az adott településekkel, amelyek kielégítették a helyi igényeket – fogalmazott Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke az elmúlt időszak fejlesztéseiről. Elmondta, egyrészt a helyi szolgáltatások színvonalát igyekeztek növelni. – Óvoda, bölcsőde, egészségügyi- és szociális intézmény – emelt ki néhányat Zalai Mihály. – Másrészt az ipari infrastruktúra alapjait igyekeztünk megteremteni, megerősíteni – tette hozzá. Szavai szerint az elmúlt években 22 az újkígyósihoz hasonló építkezés történt a megyében.