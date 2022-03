– Sokan vagyunk sokfélék, de példaértékű, ahogy békében élünk egymás mellett – fogalmazott Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. Elmondta, több tízmillió forintos támogatásból tették rendbe és bővítették a szlovák tájház Áchim-termét. Hozzátette, a kormány felelőssége, hogy biztosítsa a – többek között a hagyományok őrzését, a nyelv ápolását is célzó – munka feltételeit.

Paulik Antal szlovák parlamenti szószóló elmondta, sok helyen újulnak meg szlovák közösségi terek, Csorvástól Gerendáson át Kondorosig, és ebbe illeszkedik a csabai Áchim-terem is. Emlékeztetett, 150 éve, Áchim L. András idejében még szlovákul beszéltek a csabai utcákon is. Ennek kapcsán hangsúlyozta: meg kell menteni, ami megmenthető, be kell mutatni azt, ami megmutatható.