Az Alföldvíz szakemberei folyamatosan figyelik a vízfogyasztást. A szokásostól eltérő fogyasztás elsőként a települések víztornyaiban érzékelhető. Amennyiben ilyet észlelnek, akkor azonnal megteszik a szükséges lépéseket. Emellett a munkatársak vízveszteség elemzéseket és éjszakai méréseket végeznek, melyekkel kiszűrhető és megelőzhető a probléma – erről Diós Zsolt, az Alföldvíz Zrt. szóvivője tájékoztatta hírportálunkat.

Mint megtudtuk, a szakemberek a megszokottól eltérő, minimális túlfogyasztást is érzékelik, és jelzik a területileg illetékes divíziónak. Diós Zsolt kérdésünkre elmondta, a fagyás okozta veszélynek leginkább a nem lakott ingatlanok, az üdülők, a hétvégi házak vannak kitéve, azonban javasolt a lakott ingatlanokat is ellenőrizni.

Az elfagyott vízmérők, vízvezetékek az olvadás után rendkívül komoly károkat képesek okozni az ingatlanon, továbbá az elfolyt vízmennyiség is komoly kiadásokat jelent a tulajdonosoknak. Érdemes tudni, hogy egy fél centis repedésen naponta 32, havonta 1000 köbméter víz is elfolyhat. Fontos még felhívni a figyelmet arra, hogy minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni, vagyis a vízmérő utáni hálózaton keletkezett, az a fogyasztót terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. Erre a hatályos jogszabályok kötelezik a felhasználókat.

A fűtetlen helyiségekben elhelyezett vízmérők esetében ügyeljünk arra, hogy zárva legyenek az ablakok. Ha tartósan nincs az ingatlanon vízfelhasználás akkor, a fagyást csak úgy akadályozhatjuk meg teljes biztonsággal, ha az ingatlan belső vízhálózatának víztelenítését szakemberrel elvégeztetjük.

Hegedűs Roland, Hunya polgármestere elmondta, amint az Alföldvíz Zrt. jelezte számára, hogy a településen megnőtt a vízfogyasztás, ami csőtörést jelenthet, azonnal a lakossághoz fordult.

– Kértem a helyieket, hogy figyeljenek a szomszédjukban, a közelükben található üres, lakatlan ingatlanokra, szakembereink pedig a közműszolgáltató cég munkatársaival közösen el is indultak, hogy feltérképezzék a terepet. Mindenképpen szerettük volna megakadályozni, hogy bárkinek is nagyobb kára keletkezzen – hangsúlyozta a polgármester. A közös munka eredményeként meg is találták az érintett házat, amelynek fürdőszobájában eltört a vezeték, és ott folyt el a jelentősebb mennyiségű víz, amire a szakemberek azonnal felfigyeltek.