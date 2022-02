Kordában tartják az árakat

Többekkel beszéltünk kedden a csabai piacon a hatósági árakról. Hajdú Jánosné helyi nyugdíjas elmondta, az utóbbi időben a pénztárcáján is látja, hogy elszabadultak az árak. Jónak tartja, hogy amennyire lehet, kordában tartja a kormány az élelmiszerek árait, hiszen mégiscsak ezek határozzák meg a mindennapjainkat.

– Míg falun éltem, nem foglalkoztam a baromfiárakkal, megtermeltük magunknak, ami kell. Most azonban a csabai piacon keresem a friss árut, van is belőle. Ha ezekből néhánynak nem emelkedhet az ára, az kedvez nekem és a családnak is – ecsetelte Marika. – Az unokáknak a csirkemell a kedvencük többféle elkészítési formában, így örülök, hogy ennek sem nő tovább az ára.