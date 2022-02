A "Legkiválóbb ápolójelölt" verseny célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az ápolói hivatás szépségeire, és hozzájáruljon ezen hivatás népszerűsítéséhez – hangzott el a vetélkedő csütörtöki díjátadó ünnepségén. Megtudtuk, a résztvevők három fordulón keresztül mérhették össze tudásukat, melynek összesített eredménye alapján díjazták a „Legkiválóbb” és a két „Kiváló ápolójelölt” középiskolai tanulót.

Dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, a Békés Megyei Központi Kórházban és ebben a régióban van a legjobb lehetősége az ápolói szakmára készülőknek a gyakorlati képzésben való elmélyülésre, hiszen itt működik az a nagyszerű Skill-labor oktatóbázis, ami most a versenyüknek is helyt adott.

Kifejtette, az egyetem gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Kara mintegy éve foglalkozik elhivatottan a diplomás ápolók képzésével. Viszont ahhoz, hogy valaki az ápolás szakmájában a legmagasabb képzettségért elinduljon, mindenféle oda irányultság, előképzés és szakmaszeretet szükséges. Tehát akkor van helye igazán a felsőoktatásnak, ha partnerei tud lenni annak, ami a középfokú oktatásban, a technikumokban és a szakképzésekben folyik. Utóbbiak tanulóinak pedig most egy megmérettetést szerveztek. Egy három fordulós versenyt, aminek első két része elméleti, az utolsó pedig gyakorlati volt.

Szarvas Péter polgármester elárulta, amikor fiatalok között van, akkor három szakterületen érzi hitelesnek magát. Az egyik, ha jogásznak, a másik, ha tanárnak, a harmadik pedig ha ápolónak készül valaki. Ez pedig azért van így, mert három gyermeke épp ezt a három szakmát választotta hivatásának.

Hozzátette, a Budapesten épp nővérként dolgozó gyermeke miatt is szerette volna mindenképp tiszteletét tenni a "Legkiválóbb ápolójelölt" verseny, annak indulói, és persze szervezői iránt. Hangsúlyozta, az emberi élet indulása óta mindig szerepe volt az egészségügynek, azon belül pedig a gyógyító kezeknek. Az ápolói pedig egy különösen szép szakma, amiben örömmel tapasztalja, hogy van utánpótlás, akikre mindig is szükség lesz.

Dr. Becsei László, a központi kórház főigazgató főorvosa elmondta, örömmel fogadták, hogy az egyetem és a MESZK megszervezte ezt a versenyt, amely gyakorlati részének és díjátadójának szívesen adtak otthont.

Hozzátette, azért is tartja fontosnak ezt a vetélkedőt, mert az egészségügyben egyébként is létezik egyfajta holtig tanulás. Már csak azért is, mert a világgal együtt változik, és keretein belül mindig keresik a legjobb megoldásokat. Ennek a versenynek pedig véleménye szerint minden résztvevője nyertes lett, hiszen plusz tudást szereztek és felkészültek, és számot is adtak ismereteikről.

A köszöntők után dr. Beke Szilvia dékánhelyettes és a verseny főszervezője értékelte a megmérettetést. Elmondta, az első két forduló decemberben és januárban online zajlott, a harmadikban pedig a gyakorlatik tudásukat mutathatták be a jelentkezők a Skill-laborban. Hozzátette, mind a 21 versenyzőre nyertesként tekint, hiszen csak fél-egy százalékos különbséggel végeztek.