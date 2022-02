Varga Judit elmondta, a cél az, hogy 2025-re minden megyeszékhelyen legyen áldozatsegítő központ, hogy helybe vigyék a támogatást. A napokban adták át a debrecenit, és, mint fogalmazott, a következő projekt a békéscsabai lesz. Jelezte: van egy segélyvonal is – az a 06-80/225-225-ös számon tárcsázható 0-24 órában –, amely az országban bárhonnan elérhető.

Varga Judit igazságügyi miniszter Forrás: Imre György

Az igazságügyi miniszter ismertette, hogy a központokat egységes, a hivatali környezettől teljesen eltérő, barátságos arculatban építik ki – ahova akár gyermekkel is be lehet térni –, és azokban személyre szabott segítséget nyújtanak, lehet lelki, anyagi és jogi tanácsokat is kérni. Ha a károsult feljelentést tesz a rendőrségen, és hozzájárul az adatai, az elérhetőségei megadásához, akkor a központból a szakemberek felkeresik.

Elmondta, hogy miközben folyamatosan mérséklődik itthon az elkövetett bűncselekmények száma, így szeretnék az áldozatelérési hatékonyságot növelni, és hangsúlyozta: nem fordulhat elő, hogy egy bajba jutott segítség nélkül marad. Kapcsolatban vannak az úgynevezett védett házakkal, ha arra van szükség, de segítenek akár egy űrlap kitöltésében is. A békéscsabai lesz a tizenkettedik áldozatsegítő központ, és tavaly a meglévő irodák révén 17 ezer embernek nyújtottak segítséget.

Herczeg Tamás elmondta, sokféle feladata lehet az állami támogatással létrejövő áldozatsegítő központnak. Sorolta, hogy támogatást nyújthatnak a bűncselekmények, a kapcsolati erőszakok, de akár az emberkereskedők áldozatainak is. Aláhúzta, hogy az elmúlt időszakban többször egyeztetett szakemberekkel a kérdésben, és mindenki véleménye az volt, hogy van létjogosultsága, hogy szükség van egy központra Békés megyében is.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő Forrás: Imre György

Az országgyűlési képviselő hozzátette, hogy számos állami, önkormányzati, civil vagy egyházi szervezet nyújt támogatást a bajba jutottaknak, az áldozatsegítő központnak tehát lehet ilyen szempontból egy irányító, koordináló – ahogy fogalmazott, iránytű – szerepe, képes lehet összefogni ezeket a segítő szándékokat.

Lapunk felvetésére, hogy ténylegesen hol kaphat helyet a központ Békéscsabán, és hogy mikor kezdheti meg működését, válaszként elhangzott: egyeztetnek az önkormányzattal, mivel az iroda kialakításához szükség van megfelelő ingatlanra, infrastruktúrára, a kérdésben a városi közgyűlés dönthet. Amint a helyiség rendelkezésre áll, a szaktárca elkezdi a központ kialakítását, ez pár hetet vehet majd igénybe, ezt követően indulhat az áldozatok segítése Békéscsabán.