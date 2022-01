Tavaly tavasszal adták át a kivitelezőnek a munkaterületet – kezdte dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője. Elmondta, hogy fúrtak egy termelő kutat a Nádas soron, valamint két visszasajtolót a városi sportcsarnok környékén, mindegyik talpmélysége nagyjából 2500 méter. Hozzátette: voltak előzetes mérések is a termelő kút esetében, amelyek a továbblépéshez szükségesek, és a jövőben szintén várhatók vizsgálatok.

A beruházás során készül egy hőközpont – ez a városi sportcsarnokhoz közeli, úgynevezett „donga” épületben kap helyet annak korszerűsítését követően –, és azt föld alatti vezetékekkel kötik össze a Nádas sori termelő, valamint a két szomszédos, Gyulai úton lévő visszasajtoló kúttal. Onnan szintén vezetékek mennek majd az alhőközpontokig, azaz a városi intézményekig, azok így kapnak majd geotermikus energiát, tehát ezzel a módszerrel is fűthetők lesznek a jelenlegi megoldás mellett.

Hogy hol futnak majd a vezetékek, az nagyjából kikövetkeztethető a városi sportcsarnok melletti, valamint a Gyulai úti földkupacokból.

A helyszínen Szikora György, a kivitelező Mecsekérc Zrt. építésvezetője mutatta, hogy egy speciális gép, egy „piros pók” segítségével fektetik a vezetékeket. Erre azért van szükség, mert amikor a különleges, rendkívüli módon szigetelő vezetékeket egymáshoz illesztik, össze is hegesztik, és ezt nem lehet a mélyben elvégezni, csak felszín felett.

Elmondta, hogy a tervek szerint 80 fokos termálvizet keringtetnek majd a rendszerben, így az ad majd meleget az egyes városi intézményekben.

A hálózat egyik fele megy a Gyulai út felé, hogy elláthassák a gyermekélelmezési intézmény, valamint a CsabaPark több épületét; a másik fele pedig az Előre-székház irányába, amellyel kiszolgálhatnák a Tünde utcai sporttelepet és a Kórház utcai stadiont is. Hozzátette: mivel a tervek között szerepel, hogy épül egy multifunkcionális sportcsarnok és egy sportuszoda a mostani városi sportcsarnok környékén, azok számára szintén elkészítik a lehetséges leágazásokat, tehát a rendszerre majd azokat ugyancsak rá lehet kötni.

A projekt keretében összességében csaknem öt kilométernyi vezetéket fektetnek – folytatta dr. Sódar Anita. A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője ugyancsak megerősítette, hogy folynak ezek a munkák. Emellett azokban a városi intézményekben is zajlanak, amelyeket rákötik a rendszerre, most építik be a meglévő fűtési és a geotermikus rendszer kapcsolódó szerelvényeit. A jövőben is hasonló munkák várhatók, és a beruházás a tervek szerint 2023 első felében ér véget.

Zöld módon fűthetik az épületeket

A geotermikus rendszer kiépítésével a fenntarthatóságot, a szén-dioxid-kibocsátás mérséklését, az energiahatékonyságot tűzte ki célul Békéscsaba – fogalmazott dr. Sódar Anita, hozzátéve, hogy az üzemeltetés terén szintén kedvezőbb feltételeket teremtenének.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztéssel fosszilis energiaforrásokat válthatnak ki az egyes városi intézményeknél. Azzal, hogy a nagy hőigényű épületeket a termálvíz révén zöld energiával fűthetik, sok szénhidrogén elégetésétől és üvegházhatású gázok kibocsátásától kímélik meg a környezetet.

A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője hangsúlyozta azt is: a geotermikus energia megújuló forrásnak tekinthető, kitermelésével nem csökkennek a természeti erőforrások. A termálvíz mennyisége vagy minősége sem szenved csorbát, hiszen azt vissza is sajtolják ugyanolyan mélységbe, mint ahonnan vételezték.