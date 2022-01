– Édesapja barátja, aki egyben a szomszédjuk is, sámán, vagyis kisgyermekkora óta közel áll hozzá ez a kultúra. Éppen ezért nagyon kíváncsi volt, hogy vajon Magyarországon is található, él-e még a magyarok feltételezett ősvallásához is kapcsolható sámáni kultúra – avatott be minket Baji Miklós Zoltán, aki egyúttal elárulta, a filmes a forgatás után, a téli napfordulón is meglátogatta. – Részt vett a szertartáson, és a virrasztáson, egészen pirkadatig velünk maradt – fűzte hozzá. Majd végül elmondta: a tervek szerint több helyen is bemutatják majd a róla szóló 9 perces dokumentumfilmet, melyet reméli, hamarosan ő maga is megoszthat a követőivel.