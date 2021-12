Nem is csoda, hogy hétfőn reggel volt is óriási meglepetés az iskolában, amikor oda beléptek a gyerekek és felnőttek. Az aulában elhelyezett televízión pedig érdekes információkat osztanak meg az érdeklődőkkel a játékmackókról. A csütörtökig látható tárlattal kapcsolatban egy rajzpályázatot is kiírt Rochy Anna és az iskola "Én és a Macim" címmel. A témakörben a rajzokat január 14-ig lehet elkészíteni. Az első helyezett egy macis karórát kap majd, a második helyezett nyereménye egy nyaklánc lesz macis medállal, a harmadiké pedig egy macis medál. Emellett a zsákbamacska mintájára huszonkét zsákbamaci is gazdára talál.