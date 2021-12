Décsei Mónika részletezte, a négy évszakos sportesemény harmadik alkalma a Mikulás futás címet kapta, melyre 350 nevező volt, aki között, valamint a megnyitón is köszönthették dr. Gyuricza Csabát, a MATE rektorát. Megtudtuk, a résztvevőket a rektor mellett dr. Hanyecz Katalin igazgató, mint házigazda, valamint Molnár Etele alpolgármester, Darida András, a SZUSE elnöke, valamint Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna futónagykövet köszöntötte.

Décsei Mónika elárulta, a jó hangulatú versenyhez az időjárás is kegyes volt, így a különböző korcsoportban futó sportolók az 1., 2., valamint a 4. Bolza-kört is sikeresen teljesítették. Kiemelte, ahogy a sorozat többi eseményén, úgy a Mikulás futáson is kiemelten támogatták a fiatal, eredményes szarvasi sportoló diákokat a bevételből befolyt összegből. Utóbbit ezúttal Keller Gergő kajakos vehette át. Az esemény negyedik, záró versenyét várhatóan tavasszal rendezik meg az arborétumban.