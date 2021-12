Látogatóközpont 2021.12.17. 19:45

Hamarosan megnyit a vésztői Bagolyvár

Kós Károly látogatóközpontként működik majd Vésztő ikonikus épülete, a kö­zelmúltban felújított és immár be is rendezett Bagolyvár. Már a kilincs is beszédes, mint ahogy a helyiségekben elhelyezett padok, asztalok és bútorok is. Egy nagy doboz – architect box – pedig látványos képek és többnyelvű leírások révén ismerteti meg az érdeklődőket a huszadik századi magyar építészet egyik legnagyobb formátumának munkásságával.

Egeresi Zsolt és Turbucz Balázs mutatta, hogy milyen érdekességekkel várják majd a látogatókat /A szerző felvétele/

Kós (eredetileg Kosch) Károly 1883-ban született Temesváron és 1977-ben hunyt el Kolozsváron. A budapesti műegyetemen végzett építészként, később Székelyföld építészetét tanulmányozta. Tervezőként elsősorban a kalotaszegi népi építészet, az erdélyi népművészet és történelmi építészeti emlékek motívumait igyekezett felhasználni – olvasható a békéscsabai Kós Károly középiskola honlapján. Bár a kutatások alapján a Bagolyvárat nem Kós Károly, de egy, az ő műhelyéből kikerült szakember tervezte, éppen ezért figyelhető meg a ­neves építész stílusa Vésztő ikonikus épületén. Ennek alapján gondolták azt a városban, hogy a turisztikai nagyberuházás keretében a pincétől a padlásig felújított Bagolyvár a jövőben Kós Károly látogatóközpontként működhetne­.

Beszédesek a bejáratokon lévő kovácsoltvas kilincsek, az elhelyezett, tölgyfából készült asztalok, padok és marhabőrrel komfortossá tett fotelek, hiszen ezek mindegyikét Kós Károly tervei alapján készítették el, majd rendezték be velük az épületet.Érdekesek a méretes, ugyancsak kovácsoltvas lámpák, tetszetősek a falakon lévő hatalmas rajzok – enteriőrök –, de különlegesek az üvegfestményekkel díszített ablakok is. Architect box – ezt a nevet kapta az egyik helyiség központi részén elhelyezett hatalmas doboz.

Ebből kivehető tizennégy tábla, amelyeken látványos felvételek láthatók a Kós Károly által tervezett épületekről, valamint leírások is olvashatók azokról több nyelven – ismertette a helyszínen Egeresi Zsolt és Turbucz Balázs, a vésztői polgármesteri hivatal két munkatársa. – Egy újabb turisztikai attrakcióval gazdagodott Vésztő – mondta Karakas Anikó polgármester, emlékeztetve, a város egy turisztikai nagyberuházás keretében újította fel a Bagolyvárat. Ezzel nemcsak a település ikonikus, helyi értéktárba is bekerült épületét korszerűsítették kívül és belül egyaránt, hanem egy sajátos építészeti kultúrát is ápoltak. A Bagolyvárat a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely Múzeum üzemelteti majd, jövőre nyithat meg az érdeklődők előtt.

Erdélyből, vasúton hozták a fákat A Bagolyvárat, a boronafalú villát Petrovszki György ügyvéd építette – olvasható a város hivatalos honlapján. A terveket ő rendelte meg Kós Károlytól, miután 1924. augusztus 25-én megvásárolta a telket. Az építkezés késett, mivel 1925 karácsonyán a Sebes-Körös árvize elöntötte az egész területet. Végül 1928-ban kezdődött a munka. A feljegyzések szerint az építőanyagokat Erdélyből szállították vasúton, de a növények, a kert fái is onnan érkeztek. Az ügyvédi irodának a tetőtérben helyet adó, lényegében családi kastély a későbbi évtizedekben volt ifjúsági klub és szórakozóhely is, majd a felújítás előtt már-már szellemkastélyként tündökölt.

