A Csanádi pusztákon is hasonló a helyzet: eddig csupán egyetlen gatyás ölyvet, egy kis sólymot és mindössze 5-6 kékes rétihéját figyeltek meg a nemzeti park munkatársai. Az ok itt is a táplálékhiány, ami egy-két nap után távozásra ösztönzi e téli vendégeket.

A Kis-Sárréten elsősorban a pusztai területek gyakori ragadozóiból (egerészölyv, vörös vércse, kékes rétihéja) látni a szokásosnál kevesebbet.

Gatyás ölyvet is csak néhány alkalommal figyeltek meg. Ellenőrizték a kékes rétihéják klasszikus éjszakázóhelyeit, de csupán egyetlen helyszínen figyeltek meg tíznél több (14) példányt. A fő ok ebben a térségben is a szűkös táplálék-kínálat, elsősorban a mezei pockok alacsony száma. A Biharugrai-halastavakon több a táplálék, ennek ellenére mégis kevesebb rétisast látni az ilyenkor megszokottnál. Létszámuk jelenleg 15 körül mozog, s rendszeresen felbukkan egy-két vándorsólyom is.

A Kígyósi-pusztán gatyás ölyveket már október közepe óta rendszeresen megfigyeltek, az utóbbi hetekben pedig szórványosan felbukkant néhány kékes rétihéja is.