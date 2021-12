Ivanics János 2016-ban vonult nyugdíjba, halála rendkívüli veszteség az egész dolgozói kollektívának – írják a posztban. Ivanics János karrierjét a Mezőgépnél kezdte, több részlegen is dolgozott, a szerszámkészítéstől a technológusi munkakörig. Munka mellett gépészmérnöki, majd mérnök-közgazdász diplomát szerzett és közgazdasági osztályvezetővé nevezték ki, majd néhány év után a vállalat főmérnöke lett. A vállalat 1992-es privatizációja óta, a 2003-tól Linamar Hungary nevet felvevő részvénytársaság vezérigazgatói pozícióját töltötte be nyugdíjazásáig. Ivanics János – nyugdíjba vonulásáig – 16 éven keresztül aktív tagja volt a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének is, munkásságát több díjjal, kitüntetéssel is elismerték.