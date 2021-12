Szarvas büszke a Cool4u-ra, és a magyar cég is a városra

Büszkék vagyunk, hogy szarvasiak lehetünk, és váro­sunk is büszke ránk – hangsúlyozta Szin Csaba. Mivel a lakhelyük cégük székhelye is, így természetes, hogy Szarvas részeként tekintenek önmagukra. Döntéseikben, cselekedeteikben a település érdekeit is képviselik. A városvezetéssel való jó kapcsolatukat pedig az is mutatja, hogy az önkormányzattal közösen finanszírozva a napokban adnak át egy újonnan aszfaltozott utcát, de a legújabb hi-tech ingatlan projektjüket is velük egyeztetve fejlesztik. Meglátásuk, hogy minden jól fejlődő városnak van egy óvárosi és egy újvárosi része, és ezt a kettőt gyakran egy folyó választja el egymástól. Ebbe a tendenciába szeretnék becsatlakoztatni Szarvast a Körös partján épülő, városképet meghatározó modern épületükkel. Ezt szimbolizálja majd az épületben várhatóan jövő tavasszal nyíló Újváros Bisztró neve is.