– Az Alföldön megtermelt kalászosok nemcsak helyi viszonylatban, hanem országosan is meghatározó gerincét alkotják a mezőgazdaságnak. Feldolgozásukkor viszont többnyire csak a magokat és a kalászt értékesítik, a növény megmaradt részét, más néven a tarlót, nem tekintik továbbértékesíthetőnek. Pedig szerintünk az utóbbiból, akár – az üreges szerkezetéből kiindulva – bioszívószál is készülhetne – avatott be minket Bodóczi István, az egyesület elnöke. Az ötletet pedig tett követte: a Patrióta Békéscsaba Egyesület tagjai elkezdtek utánajárni, hogyan lehetne a gyakorlatba is átültetni ezt az elképzelést. Így jutottak el a szegedi Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.-hez, ahol dr. Bóna Lajos innovációs tanácsadó adott választ arra, miként lehetne megvalósítani a környezettudatos tervet.