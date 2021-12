Pilóta, repülőgép-szerelő és a magyar aviatika úttörője is volt az a békéscsabai születésű Kvasz András, akinek első csabai repülésének 110. évfordulójáról emlékeztek meg pénteken. Akkor is, és most is a két evangélikus templom között suhant a vasmadár, ám ezúttal Kovács Bertalan, a Kvasz András Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület elnökének vezetésével.