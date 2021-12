Az ülésen szóba került, hogy a Békéscsabai Lakásszövetkezet a helyi rendeletben változtatást kért. A 2017-es regula szerint akkor adható támogatás, ha a beruházás megkezdése előtt nyújtanak be kérelmet a társasházak. Ezért azt szerették volna elérni, hogy a munkálatok befejezése után is be lehessen adni az igényt. Ez 12 társasház több mint félezer lakása esetében összesen 43 millió forintos támogatást jelentene. A grémium viszont nem szavazta meg a helyi jogszabály módosítását.