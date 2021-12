Ádám-Tóth Nóra kislányával Olíviával érkezett a faosztásra. – Most épülő családi házunk udvarának egyik fontos része lesz a szilvafa. A növény számunkra a születést jelképezi. Azon a napon is ültettünk egy fát, amikor kislányunk megszületett, és biztos vagyok benne, hogy ebből a gesztusból is érezni fogja, hogy milyen fontos – mondta az édesanya. A fához egy, a gyermek nevét is tartalmazó szalagot is átadtak a családoknak.