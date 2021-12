Békéscsabán a Gyár utcai hajléktalanszálló 54 segítségre szorulót tud fogadni, és mivel jelenleg 16-an vannak, 38 ágy üresen áll. A szolgáltatások köre nem változott: továbbra is biztosítanak fürdési, mosási, főzési lehetőséget, adnak mosóport, tusfürdőt, borotvát, törölközőt. A rászorulók televíziót nézhetnek, annak, aki olvasna, adnak könyveket is. A bentlakók ágyneműt is kapnak. Emellett napi egy tál meleg ételt biztosítanak a lakóknak, valamint vacsorára péksüteményt. Azoknak is juttatnak péksüteményt, készétel-konzervet, valamint kenyeret, akik a nappali melegedőt veszik igénybe.