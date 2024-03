Közel kétmillió forintot utalt el egy ismeretlen telefonáló kérésére egy békéscsabai nő. Aki felhívta, bankbiztonsági szakemberként mutatkozott be. Azt mondta a sértettnek, hogy a számlájáról valaki egy tranzakciót akar indítani, ezért gyorsan telepítsen a telefonjára egy távoli elérést segítő alkalmazást. A nő ezt megtette, és megadta az idegennek a banki adatait, valamint a telefonjára érkező kódokat. Ezután a csaló elhitette vele, hogy ha egy „biztonságos rendőrségi felületre” elutalja a pénzét, akkor nem lesz gond, onnan 10 perc múlva visszaküldik neki. Azt is a lelkére kötötték, hogy fél óráig ne lépjen be a netbankjába, és ne beszéljen a történtekről senkinek, csak ha ez az idő letelik.

Fotó: Shutterstock

A pénzt nem utalták vissza, ezért a nő feljelentést tett. A Békéscsabai Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el, a rendőrök dolgoznak az ügy felderítésén, és mindent megtesznek azért, hogy a kár vagy legalább annak egy része megtérüljön. Közben egyébként a csalók a nő üzenetküldő fiókja fölött is átvették az uralmat, és a nevében többeknek fotót, szöveget is küldtek.

A rendőrség sokadszorra is kéri, hogy idegenek kérésére ne utaljanak pénzt, ne telepítsenek különböző alkalmazásokat a telefonjukra, számítógépükre, és ne fedjék fel a banki adataikat.