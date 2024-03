A csökmői fiatalembernél a szonda alkoholfogyasztást jelzett, ráadásul az is kiderült, hogy a kisteherautó nem is az övé. Nem sokkal a rendőri intézkedés előtt a közelben, a Gyóni Géza utcában ült bele. A jármű nyitva volt, az indítókulcsot is a gyújtáskapcsolóban hagyták, így a férfinak nem jelentett gondot elindulni vele. Jármű önkényes elvétele és ittas járművezetés gyanúja miatt is büntetőeljárás indult ellene.

Forrás: Shutterstock