A tényállás szerint a két vádlott és a sértett a vasúttársaság egyik leányvállalatánál dolgoztak akkor: az elsőrendű vádlott, egy 45 éves békéscsabai férfi fő-építésvezetőként, a másodrendű, egy 53 éves okányi férfi pedig a munkásokat irányító előmunkásként. Két éve, 2022 elején nyárfák kivágását kapta fel feladatként a csapat a Szabolcs utcában.

Sem az első-, sem a másodrendű vádlott nem tartotta és tartatta be a munkavédelmi, foglalkozási szabályokat. Lényeges mind a fák döntésénél, mind azok gallyazásánál előre, pontosan megtervezni a munkát. Meg kell határozni azt a veszélyeztetett körzetet, ahol nem tartózkodhat senki sem, ez azonban nem történt meg.

Az első fa kivágását követően a sértett feladata volt a fa feldarabolása után az összerakása, ezért mások társaságában az úgynevezett veszélyeztetett körzetben tartózkodott. A másodrendű vádlott pedig úgy kezdte meg a második fa kivágását – amihez egyébként nem is volt kellő képesítése, jogosultsága –, hogy tisztában volt azzal, hogy vannak a munkaterületen.

Azért, hogy a második fa majd a kívánt irányba dőljön, kötelet kötöttek rá, a kötelet pedig egy teherautó húzta. A döntés során azonban a fa elfordult, kicsúszott és kivágódott a fa egyik kötélre kötött ága. Az elszabadult kötélvég az ággal együtt a fától nagyjából 40 méterre álló sértett combjának csapódott, aki a földre esett. A sértett enyhe agyrázkódást és zúzódásokat szenvedett, valamint eltört a jobb combcsontja, aminek gyógyulási ideje hét hónapra tehető, és a sértettnél súlyos egészségromlás állapítható meg.

A járási ügyészség azt indítványozta, hogy amennyiben a vádlottak beismerik tettüket, akkor szabjanak ki velük szemben pénzbüntetést, valamint tiltsák el őket az erdészeti jellegű tevékenységtől. Bár a két férfi a nyomozás elején tagadta, hogy őket terheli a felelősség a baleset miatt, a csütörtökön a Békéscsabai Járásbíróságon tartott előkészítő ülésen, illetve előtte egy beadványban is elismerték bűnösségüket, azt, hogy hibáztak. Válaszoltak arra a felvetésre is, hogy miért most változtattak a vallomásaikon. Azt mondták, megértették, hogy nekik milyen szerepük volt a balesetben.

A Békéscsabai Járásbíróság azért fogadta el a mostani beismerő nyilatkozatokat, mert a férfiak nem vitatták azt, hogy milyen szabályoknak kellett volna megfelelniük, hogy nekik milyen szerepük volt a történtekben, hogy mi történt, valamint azt sem, hogy a sértettnél a baleset súlyos egészségromlást eredményezett.