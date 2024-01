A napokban egy autó Vésztő felől Szeghalom irányába tartott, amikor a sofőr lehajolt papírzsebkendőért és áttért a szemközti sávba. Szemből éppen érkezett egy másik kocsi. Összeütköztek, és mindkét sofőr, valamint a vétlen jármű utasa is megsérült, könnyebben – ismertették a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

Emlékeztettek, hogy 2020-ban Szarvas közelében azért sérült meg életveszélyesen egy 10 éves gyermek közlekedési balesetben, mert leejtette a telefonját, és kikapcsolta a biztonsági övét, hogy megkeresse. Közben a sofőr is hátranyúlt, hogy segítsen neki. A gyermek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően életét vesztette.

Aki vezet, csak az útra figyeljen! – hangsúlyozták a rendőrségen, ahol több tanácsot is megosztottak, hogy elkerülhetők legyenek a hasonló tragédiák. Ha valamit nem talál, valami nincs a keze ügyében és kellene, inkább álljon meg pár percre. A pillanatnyi figyelmetlenségeknek is nagyon komoly következményei lehetnek. A vezető és az utasok is használják a biztonsági övet, a gyermekek pedig a nekik megfelelő biztonsági ülésben, magasítón utazzanak.