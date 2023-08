„Az idei évben jellemző, hogy az idősebb, kisebb értékű járműveket a tulajdonosok nyitott állapotban hagyják, esetleg az indítókulccsal együtt parkoltatják. Az elkövetők ezt használják ki, és tulajdonítják el a járművet szétbontás és alkatrész-értékesítés vagy hul­ladéktelepen történő leadás céljából” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess azon kérdésére, hogy a rendőrség tudomása szerint melyik 2-3 járműlopási módszer a leggyakrabban alkalmazott idén” – írta cikkében a Vezess.hu.

Mint kiemelték, a tulajdonosi gyakorlat azért is különösen veszélyes, mert mostanában már vidéken – ahol jóval magasabb számban használnak idős autót – lopnak több gépjárművet a tolvajok. Kifejtették, a 90-es évek elejétől egészen a közelmúltig a Magyarországon körözött személyautók 80-90 százaléka Budapesten tűnt el, nemrég azonban teljesen megváltozott ez a helyzet. Jelenleg kétszer annyi­ személyautót és csaknem kétszer annyi motorkerékpárt lopnak vidéken a bűnözők, mint a fővárosban.

Ugyanakkor – ahogy az elemzésben olvasható – egy másik változás is érzékelhető, amely szerint a lopások száma a törekedére esett vissza. A konkrétumokra rávilágítottak, 2007-ben még kizárólag személyautóból 7584 jármű ellopását jelentették be a tulajdonosok, ami többévnyi tartós csökkenés után 2010-re 5864-re mérséklődött, aztán két évig ismét növekedett, 6920-ig emelkedett vissza 2012-re. 2014 óta ellenben egyértelmű csökkenés érzékelhető, aminek kapcsán szóltak arról, hogy a kedvező tendenciák nagyban köszönhetőek egy rendőri vezető és a kilenc éve felállt csapata munkájának. Ez az egység számolta fel a tolvajok mögött álló háttérszervezeteket, nagyrészt nekik tulajdoníthatók a kedvező folyamatok.



Opelt kötnek el a leggyakrabban.

A lopott márkák listájának élén idén is az Opel áll, bár a száma csökken, hiszen, ahogy a vezess.hu kitért rá, a múlt év egészében 69 darabra adtak ki körözést, idén az első fél évben 25-re. A második Suzukinál nem látható ilyen változás. A BMW hátracsúszott az ötödikről a kilencedik helyre.

Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika Békés vármegyére vonatkozóan 2021-ben 6, a 2022-es évben 2 regisztrált személygépkocsi-lopást tartalmaz, míg 2023-ban eddig nem regisztráltak ilyen bűncselekményt. Ez egy követő jellegű statisztikai rendszer, amelyben az adatokat a nyomozás lezárását követően regisztrálják, tehát a statisztikai adatokat nem a bűncselekmény elkövetésének időpontja szerint, hanem a bekerülés időpontja alapján számolják, vagyis a statisztika nem azt mutatja, hogy az adott évben hány ilyen bűncselekmény történt, hanem azt, hogy a megjelölt évben mennyi ilyen ügyben fejeződött be az eljárás. A járművek lezáratlansága vármegyénkben is jellemző. A felderítési eredményesség a 2021-es évben, amikor több ilyen eset fordult elő, 80 százalékos volt. Nálunk ellenben éppen az alacsony esetszám miatt nem lehet megjelölni olyan autómárkát, amelynek típusait gyakrabban tulajdonítják el.

A bűncselekmények megelőzése érdekében a rendőrség kéri a járművezetőket, hogy ha leállítják és őrizetlenül hagyják a kocsijukat, húzzák fel az ablakokat, vegyék magukhoz az indítókulcsot és gondosan zárják be az ajtókat! Az utastérben, teherautók vezetőfülkéiben ne hagyjanak személyes tárgyakat, a telefonokat, pénztárcákat, táskákat vegyék ki, mert ha az ülésen maradnak, könnyen feltörhetik az autót.