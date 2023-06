Mint a Haon.hu írta, a Debreceni Járásbíróság június 7-én hirdetett ítéletet annak a 27 vádlottnak az ügyében, akik közel 2000 nehéz anyagi körülmények között élő sértettet ejtettek tévedésbe – olvasható a bíróság keddi közleményében. A tárgyalássorozat 2017 áprilisában indult, amely során a járásbíróság több mint 300 tárgyalási napot tartott. A közel 150 ezer oldalas ügyiratban pontosan 1907 sértett vallomását ismerte meg a bíróság.

Az elsőrendű vádlottat a bíróság közel 1700 rendbeli csalás bűntettében mondta ki bűnösnek, az ő esetében a bűncselekmény elkövetési értéke meghaladta a 250 millió forintot.

A bíróság hat vádlottat – az első-, a másod, a harmad-, a negyed, a tizenötöd- és a huszonheted rendűt - börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte. Közülük az elsőrendű vádlottat 3 év 4 hónap börtönbüntetésre. Hét vádlottal – a nyolcad-, a tizenketted-, a tizenheted, a tizenkilenced-, a huszad-, huszonnegyed- és a huszonhatod rendűvel – szemben pénzbüntetést szabott ki a bíróság, míg öt vádlottat részben megrovásban részesített, részben próbára bocsátott, a többieket felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélte.

Az ügyben érintett cégek Békéscsabán, Budapesten, Dabason, Debrecenben, Dunaújvárosban, Esztergomban, Győrben, Gyöngyösön, Hódmezővásárhelyen, Jászberényben, Nagykőrösön, Nyíregyházán, Miskolcon, Szolnokon, Szekszárdon, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen működtettek helyi irodákat.

A sértettek a nyomtatott sajtóban megismert hirdetések alapján az ott feltüntetett telefonszámokon vették fel a kapcsolatot a szervező cégek, valamint szervező megbízottjaiként működő cégek felhatalmazása alapján tevékenykedő üzletkötőkkel, akik ekkor néhány szóban nyújtottak tájékoztatást, majd ezt követően a bővebb információt igénylő ügyfelek az üzletkötőkkel személyesen folytattak egyeztetéseket.

Az érdeklődő sértettekben már a hirdetések alapján az a téves képzet alakult ki, hogy rövid időn belül kedvező költségekkel, hosszú lejáratú visszafizetéssel készpénzhez juthatnak. Sürgősen pénzre volt szükségük, tehát az ügyletben való részvételüket ezen körülmény motiválta. A sértettek tájékoztatása során az üzletkötők részéről több esetben ugyan elhangzott, hogy az alternatív pénzügyi megoldás, mint szolgáltatás fogyasztói csoportba történő belépést jelent.

Az üzletkötők szándékosan nem adtak tájékoztatást arról, hogy készpénzhez egyáltalán nem juthatnak, kizárólag megadott célra felhasználható vásárlói jogot szerezhetnek, és ezen vásárlói jog elnyerésére is kizárólag korlátozott lehetőségek állnak fenn, adott esetben előfordulhat az is, hogy a kedvezőtlen anyagi körülményekkel rendelkező sértett a várt összeghez – még ha vásárlói jog formájában is – esetlegesen csupán 10-15 vagy 20 év múlva juthat hozzá a futamidő végén.