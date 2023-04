Trafiboxok 2 órája

Trükkös dobozokkal is fellépnek már a gyorshajtók ellen Békéscsabán

Megtörtént Békéscsabán mindkét Trafibox műszaki átadása, tehát a Kolozsvári utcait és a Lencsési útit is használhatja trafipaxok elhelyezésére a Békés vármegyei rendőrség, és így is kiszűrhetik a gyorshajtókat. A Trafiboxok forgathatók, akár naponta többször is fordíthatnak rajtuk 180 fokot. Így az adott utat rendszeresen használó járművezetők sem léphetik át nyugodtan a sebességhatárt, mert, mondjuk, reggel azt látták, hogy egy adott irányt figyelt akkor a traffipax. Két óra múlva ugyanúgy bemérheti ugyanazt a gyorshajtót a berendezés a másik irányból érkezve.

Ny. L. Ny. L.

A Lencsési úton is számíthatnak a Trafiboxban traffipaxra a közlekedők Fotós: Bencsik Ádám

– A Trafibox sebességmérésre használt berendezéseknek kialakított tárolódoboz – hangsúlyozta dr. Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője érdeklődésünkre. – A doboz bizonyos szintű fizikai védelmet nyújt a sebességmérő készüléknek, külső és belső, speciális kialakítása biztosítja a benne elhelyezett berendezés szakszerű működésének feltételeit. A Trafiboxok már a megjelenésükkel is visszatartó erővel bírhatnak, ugyanakkor képesek biztosítani a személyes jelenlét nélküli ellenőrzést azokban az időszakokban is, amikor a rendőri állomány más feladatokat hajt végre. A Trafibox nem sebességmérő készülék, hanem a sebességmérésre használt berendezések ideiglenes elhelyezésére kialakított tárolódoboz – írta korábban az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess.hu kérdésére. A Trafiboxok trükkje, hogy valódi sebességmérő nem mindig van, lesz bennük. Azt azonban csak a rendőrség tudhatja, hogy mikor van vagy nincs traffipax a dobozban. A Trafiboxok ráadásul forgathatók, akár naponta többször is fordíthatnak rajtuk 180 fokot. Így az adott utat rendszeresen használó járművezetők sem léphetik át nyugodtan a sebességhatárt, mert, mondjuk, reggel azt látták, hogy egy adott irányt figyelt akkor a traffipax. Két óra múlva ugyanúgy bemérheti ugyanazt a gyorshajtót a berendezés a másik irányból érkezve. Az ORFK tájékoztatása szerint a dobozokban lévő ARH CAM-S1 típusú készülékek rendelkeznek automata mérési üzemmóddal, így nem szükséges a folyamatos kezelői felügyelet. Vagyis csak a készülék Trafiboxba helyezéséhez és üzembe állításhoz kell rendőr, utána magától méri a sebességet, készíti a fotókat, és rögzíti a gyorshajtásokat a berendezés.

