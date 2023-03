Eldöntötték, hogy az ingatlanjait is megszerzik

Miután csalárd szándékkal megszerezte a pénzt, a nő elhatározta, hogy a néhai sértett ingatlanvagyonához is hozzájut. Ennek érdekében 2018 decemberében elvitte őt Szarvasra és tartási szerződést kötött vele. A szerződést a 42 éves férfi ügyvédként eljárva szerkesztette és jegyezte ellen. A tartási szerződés tárgyát képezte a néhai sértett kizárólagos tulajdonában volt 24 millió forint értékű gyulai ingatlan, valamint egy 700 ezer forint értékű zártkerti ingatlan, a tartási szolgáltatás ellenértékét pedig további havi 150 ezer forintban határozták meg. A tartási szerződés megkötésének időpontjábanaz idős férfi az elmeműködés olyan kóros állapotában, szellemi leépülésben és súlyos személyiségzavarban szenvedett, amely képtelenné tette őt a szerződéses akaratának kifejezésére, illetve arra, hogy felismerje a szerződésben foglaltakat, így különösen azt, hogy ez rá nézve milyen kötelezettségekkel, következményekkel jár. A szerződéskötés időpontjában érdemi verbális kontaktusba nem volt vonható, fizikális és mentális állapota olyan szinten volt, mely egy külső szemlélő számára is egyértelművé tette azt a körülményt, miszerint képtelen arra, hogy a szerződésben foglaltakat megértse és felismerje. Az eljáró ügyvéd is felismerte, hogy a sértett az állapota miatt cselekvőképtelennek minősül, és képtelen a szerződés tartalmi elemeit átlátni, értelmezni, ennek ellenére a tartási szerződés

megszerkesztését és ellenjegyzését nem tagadta meg. Az ügyvéd így a hivatásából folyó kötelességét megszegte, hozzájárult ahhoz, hogy a néhai sértett megromlott szellemi állapotának kihasználásával létrejött tartási szerződés eredményeként a nő kizárólagos tulajdonjogot szerzett a tartási szerződés tárgyát képező ingatlanok felett; tulajdonjogát a földhivatal mindkét ingatlan vonatkozásában 2019. január 18-án bejegyezte az ingatlan nyilvántartásba.

Miután az ingatlanokat megszerezte, a nő a néhai sértett többi pénzét is meg akarta kaparintani: 2019 februárjában telefonon új bankkártyát igényelt a férfi nevében. Amikor az eljáró ügyintéző a személyazonosítás érdekében a bankszámla-tulajdonossal kívánt beszélni, a nő a telefonkagylót bűntársának adta át, aki bediktálta a néhai sértett adatait. Végül az elkészült új bankkártyát a páros nem vette át, így azt nem használták fel. Miután a néhai sértett 2019 márciusában kórházba került, a nő megbízást adott egy ingatlanközvetítő irodának a gyulai ház eladására; az ingatlan értékesítését a büntetőeljárás megindulása és az ingatlanra elrendelt zár alá vétel akadályozta meg.

Végrehajtandó börtönt kaphat a páros

Jelentős kárt okozó folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétség kísérlete miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség a 35 éves büntetlen előéletű szarvasi nő és társa, egy 53 éves büntetlen előéletű szarvasi férfi ellen. A járási ügyészség az érintettek beismerése estére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a nőt és 53 éves bűntársát végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, és határozott időre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától, illetőleg a nővel szemben a kicsalt 5 millió forint erejéig vagyonelkobzást rendeljen el. A harmadik férfi, az ügyvéd esetében az ügyészség arra tett indítványt, hogy őt a bíróság pénzbüntetésre ítélje és határozott időre tiltsa el az ügyvédi tevékenység gyakorlásától. A nyomozás során közel 700 ezer forint bűnügyi költség merült fel, ezt is az érintetteknek kell majd megfizetnie az ügyészség indítványa szerint.