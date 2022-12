Különös esetek 3 órája

Szabadnapján fogott tolvajt a szigeten a csabai rendőr

Különleges, meghökkentő, egyedi esetei 2022-ben is voltak Békés megye rendőreinek. Sorozatunk második részéből kiderül, hogy a telefon nem ajándék, hanem lopott dolog volt. Emellett az is, hogy miért vettek seprűt és lapátot is a kezükbe a rendőrök, és vegyültek el a munkások között.

Fotó: police.hu

Szabadnapos Békés megyei rendőr fogott tolvajt idén júniusban Budapesten. A törzszászlós a Margitszigeten sétált, amikor észrevette, hogy egy nő megpróbál kinyitni egy áruvédelmi dobozt, amelyben egy telefon volt. Megkérdezte a nőt, hogy mit csinál. A válasz az volt, hogy a telefont ajándékba kapta, de nem tudja kinyitni a dobozt. A nő nem volt rest, még a szabadnapos rendőrt is megkérte arra, hogy nyissa ki neki. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály járőrparancsnoka azonban azonnal tudta, hogy a telefon nem ajándék, hanem lopott dolog. Ezért szolgálatba helyezte magát, és értesítette budapesti munkatársait, majd a megérkezésükig visszatartotta a lopással gyanúsítható, 40 éves nőt. Aki minden bizonnyal meglepődött azon, hogy éppen egy rendőrtől akart segítséget kérni a doboz kinyitásához. Hasonlóképpen meglepődhetett egy olasz férfi is, akit látszólag vasútépítő munkások tartóztattak fel egy hónappal később Lőkösházán. A határrendészek azért döntöttek úgy, hogy álcázzák magukat, mert jelzést kaptak egy határsértőről. Hamar odaértek, ahol egy teherautósofőr látta a férfit, de az ismeretlen már nem volt ott. A határrendészek tapasztalatból tudják, hogy az idegenek távol akarják tartani magukat a rendőröktől. Ha meglátják őket, a közeli erdő vagy kukoricás felé vesztik az irányt, ahol nehezebb őket megtalálni. Éppen ezért a határrendészek az akkor ott dolgozó pályamunkásoktól kértek mellényt, hogy eltakarják az egyenruhájuk feliratos részét. Seprűt és lapátot is vettek a kezükbe és elvegyültek a munkások között. Kisvártatva meg is jelent az idegen, a munkásoktól nem tartott, odament hozzájuk, ekkor a két álruhás rendőr megszólította. A férfi először értetlenül állt előttük, de miután a határrendészek felfedték kilétüket, elismerte nekik, hogy illegálisan, a határellenőrzést megkerülve jött át a magyar-román államhatáron. Ő ugyan csak egyedül volt, de az év során a határrendészek többször fogtak el nagyobb csoportokat is a Békés megyei határszakaszon. A legtöbb határsértő egyszerre augusztusban került rendőrkézre Körösnagyharsány külterületén. A Biharugra Határrendészeti Kirendeltség határrendészei két egymást követő napon két részletben fogtak el egy összesen 48 főből álló csoportot, amelynek tagjai illegálisan érkeztek Magyarországra, a zöldhatáron gyalogoltak át a magyar-román államhatáron.

