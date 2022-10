Békéscsabáról Dobozra akart eljutni szórakozni október 7-én este két fiatal férfi. Gyalog indultak el és útközben a városban parkoló járművek ajtaját próbálták nyitogatni – olvasható a rendőrség közleményében.

Az egyik autó nem volt bezárva és az indítókulcsot is benne hagyták. Az idősebbik beült a volán mögé, majd átkocsikáztak Dobozra. Ott lementek az útról és az autó meghibásodott, üzemképtelen lett, nem tudtak vele továbbmenni.

Néhány nappal később, a hétfőről keddre virradó éjjel egy ismerősükkel, egy dobozi fiatallal szintén Békéscsabán ugyancsak parkoló autókba próbáltak bejutni. Megint találtak olyan járművet, amelyik nyitva volt.

Kabátot, SIM-kártyát, elektromos cigarettahevítőt és festékszóró spréket vittek el belőle. A Békéscsabai Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele és lopás miatt indított ellenük büntetőeljárást. A gyanú szerint az elmúlt napokban hasonló módszerrel több Békéscsabán leállított és nyitva hagyott járműből is loptak, ezekből többek között aprópénzt, cigarettát, ruhát és indítókulcsot vettek magukhoz.

A nyomozók vizsgálják, hogy a 20 éves sarkadi és a 18 éves békéscsabai férfi, valamint a 16 éves dobozi fiú összesen hány autóst károsítottak meg, és követhettek-e el más vagyon elleni bűncselekményt is.

A rendőrség arra kéri a járművezetőket, gépkocsi-tulajdonosokat, hogy mindig, még akkor is, ha csak rövid időre mennek el a kocsi mellől, zárják be azt! Ellenőrizzék is, hogy a központi zár lezárta-e az ajtókat és az ablakokat is felhúzták-e! Ne hagyjanak az utastérben, jól látható helyen semmilyen készüléket, telefont, ruhát, táskát, más értéket, amelyek felkelthetik a rossz szándékkal nézelődők figyelmét.