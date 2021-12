A járási ügyészség mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában elsődleges arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfi letartóztatását az ügydöntő határozatának kihirdetéséig tartsa fenn; a férfit beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje és tiltsa el a közügyek gyakorlásától, a mobiltelefonját és az autóját – melyeket a bűncselekmény elkövetéséhez eszközként használt – kobozza el, rendeljen el vagyonelkobzást a tulajdonát képező motorra és robogóra, valamint 2,2 M Ft-t erejéig a vagyonára, és az indítvány szerint a nyomozás során felmerült 330 ezer forintos bűnügyi költséget is neki kell majd megfizetnie.