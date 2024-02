Dankó Béla, a békési-szarvasi térség országgyűlési képviselője is jelen volt a demonstráción, amiről több alkalommal be is jelentkezett.

Péntek reggeli, Békés vármegyei indulásakor közzétett Facebook-videójában elmondta, a gazdademonstráción Brüsszel hibás döntéseire hívták fel a figyelmet.

– A Békés vármegyei gazdák miatt kiemelten fontosnak tartottam, hogy ott legyek a záhonyi megmozduláson – fogalmazott, majd leszögezte: nehéz évek állnak a gazdák mögött. – Tavalyelőtt óriási aszály sújtotta térségünket, óriási mínuszokat termeltek a gazdaságok. Tavaly pedig a hibás döntések miatt a beáramló ukrán gabona leverte a piaci árakat. Emiatt bennragadtak a termények a gazdáknál, nem tudtak bevételt produkálni. S ha el is tudták adni a terményt, akkor nagyon-nagyon nyomott árakon, csak veszteséget tudtak termelni. Ezért mindenféleképpen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez így nem mehet tovább. Ha ezek az állapotok maradnak, akkor a gazdálkodóink tönkre fognak menni. Ezt nem hagyhatjuk, fel kell emelni a szavunk – tette hozzá Dankó Béla. A demonstráción a Békési Kisgazdakör tagjai is részt vettek, de a Békés Vármegyei Gazdakörök Szövetsége oldalára is kerültek fel képek a tiltakozásról.

