Egyrészt módosították az előző évi büdzsét annak apropóján, hogy a főösszege – 382 millió forinttal – 5 millió milliárd 830 millió forintra emelkedett.

Másrészt tárgyalták az idei költségvetés koncepcióját is. Karakas Anikó polgármester hangsúlyozta, hogy most is a pénzügyi stabilitásra törekszenek. Elsőbbséget kell élvezniük a kötelező, valamint a korábbi döntésekkel önként vállalt feladatoknak. Azt is vizsgálni szükséges, hogy miként növelhetők a bevételek, illetve csökkenthetők a kiadások. Hozzátette: az idei büdzséről első körben január végén tanácskoznak, és lehet, hogy akkor rá is bólintanak.