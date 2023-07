A hűvösebb tavasz és a szeszélyes időjárás miatt egyes termőkörzetekben kissé csökkent a mennyiség, a minőségre viszont sehol sem panaszkodhatnak a termelők. Többek között ez derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Zöldség- Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeb) és a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének közös, piaci körképéből.

A várakozások szerint a tavalyi 2600-ról 2900 hektárra bővült termőterületről mintegy 140-160 ezer tonnás termésmennyiséget takaríthatnak be a gazdálkodók országosan. A szakemberek szerint, ha augusztusban is elfogadható szinten maradnak a fogyasztói árak, akkor biztosított lesz, hogy jövőre is megfelelő mennyiségű magyar görögdinnye teremjen az országban. Az egyes termesztőkörzetek adottságainak, valamint a tudatos technológia- és fajtaválasztásnak köszönhetően a hazai görögdinnye július elejétől egészen szeptember végéig elérhető a fogyasztók számára. Először a déli, délkeleti országrészből, így többek között Békésből került ki dinnye a fogyasztókhoz.

Göcző Mátyás

– A Békés vármegyei termesztőkörzetben a jó időjárásának és a jó minőségnek köszönhetően nem volt baj az áru értékesítésével, a piacokon és a felvásárlótelepeken zökkenőmentesen át lehetett adni eddig az árut – hangsúlyozta Göcző Mátyás. A belföldi eladás mellett kivitelre is jut a friss magyar görögdinnyéből. A szezon Békés vármegyében még legalább két hétig kitart, várhatóan augusztus 10-ével zárul a szedés. Vannak olyan termelők, akik későbbi időszakra is ültettek, ők augusztus második felében is piacra tudják vinni a magyar görögdinnyét.

– Bár az elmúlt években szűkültek a magyar görögdinnye exportpiacai, az idén úgy tűnik, hogy ismét keresett termék a külpiacokon – ecsetelte Göcző Mátyás. – Az árak is kedvezően alakulnak, a meleg időjárás pedig nemcsak a belföldi keresletnek, hanem az exportnak is kedvez.