Mezőgazdaság 1 órája

Békésben is sok gazdának kell megújítania az egységes kérelem beadásához a meghatalmazást

Országosan az egységes kérelmek mintegy 70 százalékát, megközelítőleg 108 ezret a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászainak közreműködésével nyújtanak be a gazdálkodók. Békésben tavaly a 13 177 egységes kérelem kétharmadát a vármegyei agrárkamara falugazdászai adták be, segítve ezzel is a gazdálkodókat.

Ny. L. Ny. L.

Fotó: Shutterstock illusztráció

Kozsuch Kornél, a NAK Békés vármegyei elnöke kiemelte, idén a jogszabályi változások és az elektronikus közigazgatási rendszer fejlesztése miatt meg kell újítani az ehhez szükséges meghatalmazásokat. – A falugazdászok az ügyintézés érdekében rövidesen felveszik a kapcsolatot az érintett gazdálkodókkal, hogy az új meghatalmazás rendelkezésre álljon a várhatóan 2023 áprilisában induló egységeskérelem-beadási időszakra – hangsúlyozta Kozsuch Kornél. – A NAK amellett, hogy törvényi kötelezettsége az e-közigazgatás kiépítése, egyre szélesebb körben kívánja alkalmazni az elektronikus ügyintézést. Ezzel ugyanis további agrártámogatások lehívásában segíthet majd a gazdálkodóknak, egyúttal hozzájárulva a támogatások gyorsabb kifizetéséhez. Másrészt rugalmasabbá válhat a kapcsolattartás is a tagsággal.

Ezek is érdekelhetik