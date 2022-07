Mochnács György már 46 esztendeje termeszt dinnyét a megyeszékhelyen. Kiemelte, a tapasztalat sokat jelent abban, hogy mikor ültessen, mikor, mennyi és milyen tápanyagot kapjon a növény, hogy ne csak nőjön, hanem termést is fejlesszen mihamarabb, minél többet.

– Az inputanyagok ára jelentősen megnőtt, a vásárlókat ugyanakkor nem a termesztés, a gondunk-bajunk érdekli, hanem az, hogy a megszokott minőséget kapja – magyarázta a termelő. – Ha friss, zamatos, édes, egyenletes hússzerkezetű dinnyét kínál az ember, akkor a vevő nem elsősorban az árat nézi. Amennyiben a vásárló elégedett a portékával, akkor visszatér, de ha csak egyszer is csalódott valahol, akkor máshoz megy.

A lékelés, a dinnye „kopogtatása”, a kocsány nézegetése nem divat már, sőt, a lékelést be is tiltották. A vásárlók bíznak annak a portékájában, akit régóta ismernek. Persze, először a szemével vásárol az ember. Így negyedelnek, feleznek is dinnyéket, az üdítő látvány vonzza a szemet, másrészt sokaknak elég egy kisebb darab egyszerre.

Mochnács György a sárgadinnyénél is fontosnak tartja a formát, de természetesen az íz az első

Forrás: Bencsik Ádám

Ottjártunkkor azonban a békéscsabai Hajdú János másodszor fordult.

– Hamar elfogyott a fél dinnye, visszaküldött az asszony most egy egészért – ecsetelte. A férfi a fekete héjú görögöt választotta, a vevők fele dönt így, a többiek a csíkos héjút kedvelik leginkább. A magszegény gyümölcs felé érzékelhető elmozdulás, de a döntő továbbra is a dinnye húsa és az íze, ha ezzel minden rendben van, a magot könnyen kipiszkálhatja az ember.

– Nagy a felelősségünk, ugyanis mindennap az arcunkat adjuk élesben a termékhez, tehát tudja a vevő – és most magunkról beszélek –, hogy kinek a portékáját vásárolta meg – magyarázta Mochnács György. – Mint ahogy az emberek, a dinnyék sem egyformák méretre, formára, kinézetre, ezért különböző árakon értékesítünk, ez a különbség azonban a beltartalmában nem mutatkozik meg.

Ha nem fogyott el, tegyük hűtőbe!

Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke hangsúlyozta, a piros húsú dinnye a legkedveltebb, de többen keresik a sárga húsú gyümölcsöt is.

– Tizenöt-húsz éve a sárga „görögök” nagyobb számban jelentek meg megyénk piacain, üzleteiben, aztán szép lassan a termesztésük visszaesett – mondta Prohászka Béla. – A szakácsok viszont a színeket variálva mutatósabb dinnyedesszerteket állíthatnak össze a vendégeknek.

Sokan úgy tartják, akkor a legfinomabb a dinnye, ha a hűtőből – vagy a kút hideg vizéből – vesszük elő, ha pedig megkezdtük, de nem fogyott el, a hűtőben tároljuk. Tovább marad friss, mint a melegben. Az is foglalkoztatja a dinnyefogyasztók egy részét, hogy a magot megegyék vagy kikaparják a gyümölcsből. Több helyen is azt mondták a csabai piacon, hogy érdemes a magokat összerágva megenni vagy kiszedve megdarálni, és úgy elfogyasztani, mert akkor vitaminban gazdag tápanyagot kapunk.