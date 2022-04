Dávid Zoltán polgármester köszöntője után Kozsuch Kornél, a NAK Békés megyei elnökjelölt, általános alelnök látva az érdeklődők számát, elégedetten nyugtázta, hogy a földeken most is zajló munkák ellenére a gazdák, a kamarai tagok nyitottak a találkozókra, az információcserére. A közelgő kamarai választás jelentőségéről beszélt, kiemelte, hogy 31 helyszínen lehet majd májusban szavazni, de vannak kisebb települések (megemlítette Kardoskút és Pusztaföldvár példáját), ahonnan Orosházára várják a voksolókat. Kérte, minél többen éljenek a lehetőséggel. Egységben, együtt dolgozva, ez a cél a folytatásban is.

Magyarné dr. Knapp Diána, Kozsuch Kornél, dr. Gyuricza Csaba és Dávid Zoltán

A Békés Megyei Kormányhivatal részéről Magyarné dr. Knapp Diána, az agrártámogatási szakterület vezetője számolt be az aktualitásokról, valamint az agrárudvarról.

A klímaváltozás agronómiai hatásai és kitörési lehetőségek címmel tartott előadást dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora. A szélsőséges időjárás, a klímaváltozás kapcsán az alkalmazkodás fontosságáról beszélt.

Magyarné dr. Knapp Diána

– Van a gazdák kezében számtalan eszköz, például a fajtaválasztás. A nemesítők olyan eszközöket biztosítanak, amelyekkel élnünk kell. Ismernünk kell a fajtákat, tudnunk kell, ebben a Békés megyei térségben mit érdemes választani ilyen szélsőséges időjárási körülmények között. Fontos a tápanyagvisszapótlás. Hozzuk összhangba a technológiával. A talaj egészségmegőrzése fontos. A benne lévő tápanyaggal, szerves anyagokkal válik ellenállóbbá a betegségekkel, a kártevőkkel, a klímaváltozással szemben is. Fontos a talajművelés, a növényvédelem, az öntözés. Azokat a technológiai lehetőségeket kell kihasználni, amivel a felszínre kerülő nedvességet, csapadékot a talajban próbáljuk megőrizni – sorolta a probléma megoldására adandó törekvéseket. Kiemelte, az egyetemen olyan szakemberek képzése zajlik, akik ezekre a kihívásokra jó megoldásokat képesek adni.

A megváltozó klímviszonyokhoz való alkalmazkodásban megjelent az agrárdigitalizáció, az űrtechnológia. Ezek olyan lehetőségek, amiket ki kell használni. Befogadónak kell lenni az új ismeretek iránt – hangsúlyozta a szakember.