Ha elmúltál 18, de nem vagy még 36, akkor látogass el a tunderszepek.hu oldalra és add le jelentkezésed! Békés vármegye szépségei Csongrád-Csanád, valamint Bács-Kiskun hölgyeivel versengenek a továbbjutásért. Ne habozz, mert a regionális fordulóba legfeljebb 50 hölgy juthat be.

Jelentkezz még ma! Nincs mit veszítened!

Gyere el a fotózásra!

Nevezhetsz saját portfólióval, de ha nincsenek kéznél tuti felvételek, akkor sem kell aggódnod, hiszen a nevezés leadása után, a szakmai zsűri által kiválasztott hölgyeket fotózásra invitáljuk, ahol ingyenesen biztosítunk egy profi műtermi fotózást.

Gyűjtsd a szíveket!

A protfólió elkészülte után nincs is más dolgod, mint figyelni a Beol.hu oldalát, ahol minden nap újabb lányokat mutatunk be. Gyűjtsd a szíveket és biztosítsd be a helyed!

Irány az országos döntő!

A szakmai zsűri értékelése alapján összesen 3 hölgy jut tovább a Tündérszépek 2024 szépségverseny országos döntőjébe. De nem kell aggódnod, ha nem választottak ki, hiszen az országos közönségszavazás során legmagasabb értékelést kapott hölgy is ott lehet a végső megmérettetésen.