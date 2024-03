A gyulai, csabai tagokkal rendelkező zenekar harmadik angol nyelvű single dala 2023 nyarán készült az Abbey Road Studios-ban Londonban, George Shilling produceri irányítása mellett. A dal egy remek hangulatú videóklippel lát majd napvilágot, amelyben egy izgalmas történetszál is kapcsolódik majd a zenekari jelenetek mellé, ezzel is hangsúlyozva az On top of the world üzenetét.

Nemsokára megismerhetjük új dalukat. Fotómontázs: Facebook/Dirty Slippers

A Dirty Slippers-ről legutóbb február végén írtunk: Magyar Rekord-díjat vehettek át a Suliturné programért.