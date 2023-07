A lelkész házaspár, Pethő-Udvardi Andrea és Pethő Attila az idei évben is számos izgalmas programmal, unikális foglalkozással készült a gyermekek számára, akik így minden nap interaktívan vehettek részt a foglalkozásokon, előadásokon.

Délelőttönként az egyházi alkalmak mellett megismerhették a méhészkedés izgalmait, többféle kézműves bemutatón keresztül készíthettek apróságokat, valamint az Angliából hazaérkező Dirty Slippers zenekar tagjai tartottak hangszerbemutatót, így a kicsiknek és a tiniknek is lehetőségük nyílt közös dobolásra, éneklésre és betekintést nyerhettek egy dal megalkotásának folyamatába, valamint a zenészek azt is elárulták, hogyan jelenik meg a keresztény erkölcs és Isten a dalszövegekben.

– Már az is különleges, exkluzív élményt jelentett a táborozóink számára, hogy a tábort egy színvonalas könnyűzenei koncert zárta, arra azonban ritkán adódik lehetőség, hogy a zenekarok tagjainak lelki életébe is bepillantást nyerjenek, és közvetlenül élőben halljanak arról, mit akar üzenni a zenekar a dalain keresztül, és milyen értékrendet, milyen lelkületet igyekszik közvetíteni – nyilatkozta hírportálunknak Pethő Attila. – A jelenben szinte evidensnek tűnik a gyermekek, fiatalok számára, hogy állandóan „online vannak”, és folyamatosan digitális tartalmakat fogyasztanak, azaz, a gyakorlatban rengeteg zenét hallgatnak, vagy akár közvetve találkoznak különféle médiatartalmakba ágyazott zenei betétekkel, aláfestő zenékkel.

Teljesen más volt úgy hallgatni az elhangzó dalok szövegeit, hogy előtte hallhattunk a dalszövegek mögött meghúzódó szándékról, az imádság erejéről és a dalokban feldolgozott témák súlypontjainak fontosságáról. Annak pedig külön örültünk, hogy a jó hangulat közepette spontán beszélgetés alakulhatott ki a zenészek és a fiatalok között. Mindez személyessé tette, és közel hozta hozzánk az elhangzó zeneszámokat.

A visszajelzések alapján egyöntetűen elmondható, hogy a zenekarral való találkozás részeként megtartott intenzív dobkurzus különösen is elnyerte a fiatalok tetszését. Ráadásul, mivel nemcsak a legbátrabbak, hanem mindenki lehetőséget kapott rá, hogy a többiekkel együtt doboljon, ez sokuknak külön sikerélményt jelentett.

Lobó-Szalóky Lázár, a Dirty Slippers énekes-gitárosa hozzátette:

– Napjainkban nagy szükség van arra, hogy a keresztény-konzervatív értékrend, az erkölcs, a sikeres jövőkép megteremtése már a 6-14 éves korosztály számára be legyen mutatva, hiszen ezekből a gyermekekből lehetnek majd a jövő társadalmának értékes szereplői. Mi a zenekarral különösen ügyelünk arra, hogy a pályafutásunkkal, a nemzetközi- és hazai szerepléseinkkel azt prezentáljuk a diákok felé, hogy az álmok valóra válhatnak ha mindent megteszünk érte és Istennek tetsző életet élünk. Számomra külön boldogság a fiatalokkal való találkozás után, hogy személyesen és üzenetekben is számos nagyon jó és fontos kérdést kaptunk. Bízom benne válaszainkkal segíteni tudjuk a gyermekek lelki fejlődését és ők is olyan jól érezték magukat, mint mi.