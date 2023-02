A Dirty Slippers zenekar 2021 nyarán dolgozott a Beatles által legendássá váló, Abbey Road stúdióban, ahol több éves közös együttműködés után végre találkoztak és dolgozhattak személyesen is George Shilling producerrel, valamint Neil Dawes hangmérnökkel, aki a legutóbbi Ed Sheeran lemez elkészítésében is közreműködött. Az abbey road-i felvételéről vlog is készült.

Ferenczi Bebi, Neil Dawes, és George Shilling.

Az Honest kid című első szerzemény pedig hétfőtől több angol rádióban is bemutatásra, valamint rotációba is kerül. Elsőként a független, nagy lemezkiadói háttérrel nem rendelkező előadókat felkaroló Unsigned Radio UK mutatja be február 6-án 10 órakor a Talent Vault Show című műsorban, majd a manchesteri Hive Radio premierezteti a Dirty Slippers újdonságát, február 8-án este 8-10 között a Beautiful Indie Show-ban. Az Honest kid egyébként a Dirty Slippers legismertebb szerzeményének, a Youtube-on már 310 ezer megtekintés fölött járó, Rendetlen gyerek című dalnak az angol változata.