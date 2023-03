Ahogy a legutóbbi hitelminősítői értékelésekből is látszik, a befektetők kedvezően értékelik meg a magyar gazdaság stabil alapjait, többek között azt, hogy a háború, a szankciók, és a választási év ellenére is csökkent a költségvetés hiánya, és a vártnál jobban mérséklődött az államadósság is - mondta a miniszter.

A magyar gazdaság a helyreállítási források nélkül is az uniós átlag felett erősödött és idén is elkerüli a visszaesést

- jelentette ki Varga Mihály.

A magyar beruházási ráta a legmagasabb az unióban, továbbra is magas a foglalkoztatás, csökkenő pályára állt az infláció és az év végére egyszámjegyűre lassul - sorolta.