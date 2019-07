Három vadi új stranddal és különleges bulikkal is erősít a Balaton Sound

Többek között utcaszínház és extrém divatbemutató is várja a fesztiválozókat.

A vízparti lazulás új formáit ismerhetjük meg a Balaton Sound három új strandján, a Gold, a White és a Red Beachen, minden nap 16:30 és 18:30 között.

A fancy partysorozat július 3-án indult a Gold Beachen a Welcome Partyval, ahol a szegedi szépségverseny szereplőivel, egy pohár pezsgő és szuper kiegészítők társaságában bulizhattak a partiarcok.

Csütörtökön jön a Neon Bash a Red Beachen, ahol neon testfestés és hatalmas party vár mindenkire, ráadásul a lenyűgöző utcaszínházakba is belenézhetünk.

A következő napon indul a Glam Beach Party a White Beachen: Kerenyi Virag divattervező és Lakatos Márk stylist extrem showja őrjíti meg a partyt, amit a Wonderland Show Company rendez. A zenéket DJ Poli és DJ Bootsie szolgáltatja és a vállakozó kedvűek bátran vonulhatnak majd legdivatosabb szettjeikben a pop-up catwalkon.

Július 6-án a már ismert Mattress Madness indul a White Beachen, ahol a legfontosabb partikellékek a felfújható matracok lesznek.

Az utolsó Sound napon a Masquerade hív mindenkit a Gold Beachre, hogy elkápráztassák a fesztiválozókat a legkülönlegesebb jelmezekkel.

Hozd ki a bodydat a Beach Bash partikra, hiszen minden test strandra kész beach body! Készítsük ki a legjobb partiszettet, mert fantasztikus hosszú hétvége ígérkezik a Balaton Sound alatt

– buzdít mindenkit Lakatos Márk, a Glam Beach Party kreatív igazgatója, aki az idei fesztivál új VIPkoncepciójának art directora is.

Ahogy a Glam Beach Partyn arra ösztönzik a látogatókat, hogy minél extavagánsabb és divatosabb ruhákat merjenek viselni a partikon, úgy az új helyszínen a Sound of Style az ehhez kapcsolódó beauty stílusokat, megoldásokat kínálja a fesztiválozóknak: lesz tetoválószalon, borbélyszalon, csillámfestés, fodrászat is, emellett extrém hajfonásokat is készíttethetnek maguknak a bevállalósabbak.