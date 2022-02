A szervezet naponta 1,5-2 liter nyálat termel, ami tele van különböző fehérjékkel, elektrolitokkal, enzimekkel, hormonokkal, antitestekkel és genetikai azonosító anyagokkal. Éppen ezért a szakemberek jól tudnak olvasni a mintából.

Megmutatja a hormonváltozást is

A nyáltesztnek számos előnye van: olcsó, gyors, könnyen elvégezhető, a minta egyszerűen begyűjthető. Többször, egymás után is könnyedén megismételhető, vagyis a nyáltesztekkel jól követhetőek bizonyos időbeni változások, többek között a hormonszintváltozások is.

Genetikai nyom

Már egy fél csepp nyálból is elegendő DNS-mintát lehet venni, és a mintákat többször is le lehet fagyasztani és ki lehet olvasztani. Postán is el lehet küldeni, és jó minőségű, bőséges mennyiségű DNS nyerhető ki belőle.

A stresszt is jelzi

A nyáltesztek egyik érdekes alkalmazási területe a viselkedéstudomány. A nyálból ugyanis egyszerűen megállapítható a szervezet kortizol- és alfa-amiláz-szintje. Mindkét vegyület a stresszel van összefüggésben, vagyis minél feszültebb állapotban van valaki, annál magasabb a nyálában ezeknek az anyagoknak a koncentrációja.

Ugye te is csináltál már Covid-nyáltesztet?

A negyedik hullám berobbanásával a Covid–19-járvány sajnos ismét hétköznapjaink részévé vált. Rutinosan tesztelünk, a legegyszerűbb pedig a nyálból elvégezhető koronavírus-gyorsteszt, amelyhez nem kellenek laboratóriumi körülmények. Az antigéngyorsteszt a nyálmintából közvetlenül mutatja ki a SARS-CoV-2-vírus jelenlétét a szervezetben, a vírusra kifejezetten jellemző fehérje, az antigén felismerésén keresztül.

Ezen betegségek diagnosztizálásában segít

Sjörgen-szindróma: a Sjörgen-szindróma autoimmun betegség, amely a nyál- és könnytermelés zavaraival, bőrszárazsággal, krónikus köhögéssel, ízületi fájdalmakkal és egyéb problémákkal jár együtt. A betegségre több, a nyálban kimutatható biomarker és protein utalhat.

Szív- és érrendszeri betegségek: ezeknek a betegségeknek gyakori jellegzetessége, hogy az érfalakon úgynevezett plakkok alakulnak ki, ezek pedig többek között az erek falának rugalmatlanságához, a vér útjának leszűküléséhez, a vérerek falában kialakuló mikroszkopikus gyulladásokhoz vezetnek. A szervezetben lévő gyulladásokra utal a nyálban is kimutatható C-reaktív protein (CRP).

Daganatos betegségek: a legújabb kutatási eredmények szerint három olyan daganatos betegség van, amelyekre a nyálban található biomarkerek is utalnak. Ezek a hasnyálmirigyrák, az emlőrák és a szájüregi daganatok. A nyálvizsgálat pontosabb eredményt nyújthat a vérvizsgálatnál.

