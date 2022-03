A cégcsoport krízishelyzetben már többször is karitatív módon nyújtotta IT-tudását a bajba került országoknak. Korábban a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után, legutóbb a német árvizeket követően segítettek sérült adathordozóról információkat menteni.



Kürti János, a KÜRT Zrt. alapítója felvette a kapcsolatot Ukrajna magyarországi nagykövetével, hogy tolmácsolja az anyaország felé a KÜRT Zrt. által felajánlott segítséget.

Adatmentésben segít a KÜRT Ukrajnának

Forrás: Momentum Mundi Consulting Kf

A cég adatmentési képességéről lett az elmúlt évtizedekben világhírű. Gyakorlatilag nincs olyan megrongálódott adathordozó típus, amellyel ne találkoztak volna munkájuk során. Legyen szó megégett, betemetett, elázott vagy más módon megrongálódott információhordozóról, a Kürtnél felhalmozódott tudás révén esély van annak megmentésére. Kürti János, a Kürt adatmentés technológia megalkotója személyesen is kötődik az ukrán fővároshoz, hiszen a Kijevi Műszaki Egyetemen szerzett mérnöki diplomát.



30 éves múltra tekint vissza az oktatás támogatása és a katasztrófahelyzetekben való segítségnyújtás a vállalatnál. Ukrajnában súlyos károk érték az oktatási intézményeket, ami megnehezíti az oktatás újraindítását. Várhatóan online formában indulhatna meg a tanítás, amelyhez nélkülözhetetlen az iskolák fizikai infrastruktúrájának használata, de ezek jelentős sérüléseket szenvedtek el a támadások során. Az iskolák megrongálódott eszközeinek adatmentésével kívánja a KÜRT segíteni az ukrajnai oktatási intézményeket.



A cég korábban is segített már rendkívüli helyzetekben. A 2011. szeptember 11-i terrortámadást követően a WTC ikertornyaiban bekövetkezett informatika adatvesztések során is térítésmentesen biztosította az adatmentési szolgáltatását.

Adatmentés tapasztalataik szerint katasztrófák esetében leggyakrabban a tűz és a víz okozza a legnagyobb pusztítást adathordozóinkban – egy szakszerű tűzoltáskor pedig akár mindkettő. A közelmúltban Európa több országát is érintette súlyos, emberéleteket is követelő áradás, amely óriási gazdasági károkat is okozott, és nem kímélte az érintettek adathordozóit, illetve az azokon lévő adataikat sem.



Karitatív módon segített a KÜRT nemcsak a külföldi, hanem a hazai károk esetén is, mint például az egész országot érintő 2010-es árvíz idején.



Borítóképünkön egy orosz bombatámadásban megrongálódott iskola Kijevben